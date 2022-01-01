Зеленський ознайомився з програмою розвитку Херсонської області

17:11 20 серпень Київ, Україна

Володимир Зеленський в рамках робочого "туру" по Україні, відвідав Херсонську область, де ознайомився з програмою розвитку регіону.



За словами глави держави, Херсонська область дуже багата, і у неї немає іншого виходу, крім як стати "діамантом українського півдня".

"І це не бажання, це наше завдання ... Зовсім поруч український Крим, і він обов'язково до нас повернеться ", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що у регіону величезний потенціал в агропромисловому секторі, туризмі, відновлюваної енергетики та транспортній сфері.



Президент упевнений, що повернення півострова прискориться, якщо поруч буде квітучий, сяючий і успішний Херсонський регіон.