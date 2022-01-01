Зеленський ознайомився з програмою розвитку Херсонської області

Володимир Зеленський в рамках робочого "туру" по Україні, відвідав Херсонську область, де ознайомився з програмою розвитку регіону.
За словами глави держави, Херсонська область дуже багата, і у неї немає іншого виходу, крім як стати "діамантом українського півдня".
Зеленський зазначив, що у регіону величезний потенціал в агропромисловому секторі, туризмі, відновлюваної енергетики та транспортній сфері.
Президент упевнений, що повернення півострова прискориться, якщо поруч буде квітучий, сяючий і успішний Херсонський регіон.
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