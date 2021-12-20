Зеленський відповів на питання про Шаріе

23:48 16 липень Київ, Україна

Володимир Зеленський відповів на питання журналістів про те, як він може прокоментувати ситуацію з Анатолієм Шаріем. Залишивши за рамками розмови тему побиття прихильників «Партії Шарія», він заявив про некоректну поведінку політика.

Зеленський також розповів про ліберальному ставленні до ЗМІ і іншим політичним партіям, незалежно від їх поглядів.

Президент зазначив, що Шарій намагається підвищити свій рейтинг за рахунок рейтингу президента.

"Єдине, що мені здається, не дуже добре спробувати підвищувати свій рейтинг за рахунок мого рейтингу, рейтингу Президента або моєї особистості, або нашої партії. Мені здається, це неправильно і повинно бути соромно. Навіть не знаю, що ще тут прокоментувати. Мене не цікавлять ці люди, про яких ви говорите в цілому ", - зазначив Зеленський.

Зеленський також прокоментував нападу на "Партію Шарія".