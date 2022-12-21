Зеленський вирушив до США на зустріч із Байденом

09:03 21 грудня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США . Про це Зеленський повідомив у Твіттері. Президент планує зустрітися з лідером США Джо Байденом , виступити в Конгресі та провести низку двосторонніх зустрічей. Це перша подорож Зеленського за кордон після початку повномасштабної війни.

“Направився до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", – написав президент.

Деталі від Білого дому.



⏺поїздку президента України до США Зеленський та Байден обговорювали ще 11 грудня під час телефонної розмови. 14 грудня Білий дім офіційно запросив його до Вашингтона.



⏺президент України підтвердив зустріч 3 дні тому



⏺у Зеленського буде зустріч із Байденом



⏺зустріч із ключовими членами команди Байдена з національної безпеки



⏺звернення в Конгресі США



⏺розмова з пресою

21 грудня Байден оголосить новий пакет допомоги Україні, куди входить і Patriot

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати планують найближчим часом відправити в Україну електронне обладнання, яке дозволить українським бойовим літакам застосовувати високоточні "розумні бомби". Крім того, до пакету допомоги мають увійти комплекси протиповітряної оборони Patriot, інформувало CNN із посиланням на джерела з американських офіційних осіб.



Згодом ця інформація була підтверджена у Білому домі.

"Президент США Джо Байден оголосить новий значний пакет майже на 2 мільярди доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливу нову здатність: ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів росії на критичну інфраструктуру України", - зазначили у Білому домі напередодні, 20 грудня.

Навчатимуть українських військових, як управляти батареєю ракет Patriot, у третій країні.