Зеленський вирушив до США на зустріч із Байденом

Президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. Про це Зеленський повідомив у Твіттері. Президент планує зустрітися з лідером США Джо Байденом, виступити в Конгресі та провести низку двосторонніх зустрічей. Це перша подорож Зеленського за кордон після початку повномасштабної війни.
Деталі від Білого дому.
⏺поїздку президента України до США Зеленський та Байден обговорювали ще 11 грудня під час телефонної розмови. 14 грудня Білий дім офіційно запросив його до Вашингтона.
⏺президент України підтвердив зустріч 3 дні тому
⏺у Зеленського буде зустріч із Байденом
⏺зустріч із ключовими членами команди Байдена з національної безпеки
⏺звернення в Конгресі США
⏺розмова з пресою
⏺поїздку президента України до США Зеленський та Байден обговорювали ще 11 грудня під час телефонної розмови. 14 грудня Білий дім офіційно запросив його до Вашингтона.
⏺президент України підтвердив зустріч 3 дні тому
⏺у Зеленського буде зустріч із Байденом
⏺зустріч із ключовими членами команди Байдена з національної безпеки
⏺звернення в Конгресі США
⏺розмова з пресою
21 грудня Байден оголосить новий пакет допомоги Україні, куди входить і Patriot
Раніше стало відомо, що Сполучені Штати планують найближчим часом відправити в Україну електронне обладнання, яке дозволить українським бойовим літакам застосовувати високоточні "розумні бомби". Крім того, до пакету допомоги мають увійти комплекси протиповітряної оборони Patriot, інформувало CNN із посиланням на джерела з американських офіційних осіб.
Згодом ця інформація була підтверджена у Білому домі.
Згодом ця інформація була підтверджена у Білому домі.
Навчатимуть українських військових, як управляти батареєю ракет Patriot, у третій країні.
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