Зеленський відзначив успіхи ЗСУ на фронті
08:23 31 жовтня Київ, Україна
Бійці з Чопського загону стримали ворожий штурм
на Донеччині, а Повітряні сили України збили ворожі вертоліт та літак.
Про це у неділю, 30 жовтня, повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
При цьому він зазначив, що воїни-прикордонники Чопського загону не лише відбили атаку ворога, а й взяли полонених.
"Сьогодні воїни-прикордонники Чопського загону, які перебувають у складі Сил оборони України, захищаючи нашу державу в Донецькій області, зупинили жорсткі штурмові дії ворога. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці", - сказав Зеленський.
"За підсумками цього тижня хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку та 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів на Сіверському напрямку. А також бійців 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість при звільненні нашої території, за особливу енергійність. Дякую вам, воїни!", - додав глава держави.
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