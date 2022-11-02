Зеленський відзначив успіхи ЗСУ на фронті

"Сьогодні воїни-прикордонники Чопського загону, які перебувають у складі Сил оборони України, захищаючи нашу державу в Донецькій області, зупинили жорсткі штурмові дії ворога. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці", - сказав Зеленський.

"За підсумками цього тижня хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку та 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів на Сіверському напрямку. А також бійців 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість при звільненні нашої території, за особливу енергійність. Дякую вам, воїни!", - додав глава держави.