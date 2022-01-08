Зеленський відзначив держнагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Глава України Володимир Зеленський нагородив 18 осіб, які зробили внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
Про це повідомляє сайт президента України.
До 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи президент підписав указ № 174/2021 «Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».
Зокрема, орденом «За заслуги» II ступеня нагороджені троє учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, орденом «За заслуги» III ступеня - вісім осіб, орденом «За мужність» III ступеня - шість осіб, ще один - медаллю «За працю і звитягу».
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