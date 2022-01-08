Зеленський відзначив держнагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС

20:59 26 квітень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський нагородив 18 осіб, які зробили внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляє сайт президента України.



До 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи президент підписав указ № 174/2021 «Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

"Згідно з документом, за значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проявлені самовідданість і високий професіоналізм, багаторічну плідну громадську діяльність глава держави нагородив 18 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, орденом «За заслуги» II ступеня нагороджені троє учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, орденом «За заслуги» III ступеня - вісім осіб, орденом «За мужність» III ступеня - шість осіб, ще один - медаллю «За працю і звитягу».