Зеленський скасував книгу обліку доходів для підприємців

14:15 06 серпень Київ, Україна

Реформування податкової системи триває. Одним з змін стало, скасування обов'язкової книги обліку доходів підприємців.



Про це повідомили в Офісі президента.



Закон передбачає спрощення ведення обліку для ФОП, доступу до електронного кабінету платника податків і розширення його функціоналу. Закон про функціонування електронного кабінету і спрощення роботи для ФОП підписаний президентом України.Про це повідомили в Офісі президента.Закон передбачає спрощення ведення обліку для ФОП, доступу до електронного кабінету платника податків і розширення його функціоналу.

«Зокрема, документ передбачає скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОП. Фізичним особам-підприємцям I-III груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік в будь-якій зручній формі - паперовій або електронній - із зазначенням суми доходу за місяць », - йдеться в повідомленні.

ФОП на загальній системі також зможуть вести облік в паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.



Закон також скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків і передбачає відображення податкових повідомлень в електронному кабінеті.