Зеленський скасував книгу обліку доходів для підприємців

Реформування податкової системи триває. Одним з змін стало, скасування обов'язкової книги обліку доходів підприємців.
Закон про функціонування електронного кабінету і спрощення роботи для ФОП підписаний президентом України.
Про це повідомили в Офісі президента.
Закон передбачає спрощення ведення обліку для ФОП, доступу до електронного кабінету платника податків і розширення його функціоналу.
Про це повідомили в Офісі президента.
Закон передбачає спрощення ведення обліку для ФОП, доступу до електронного кабінету платника податків і розширення його функціоналу.
ФОП на загальній системі також зможуть вести облік в паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.
Закон також скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків і передбачає відображення податкових повідомлень в електронному кабінеті.
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