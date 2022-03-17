Зеленський скасував дисциплінарні батальйони в армії України

21:01 21 жовтня Київ, Україна

Указ про положення дисциплінарних батальйонів в ЗСУ в 1994 році підписав перший президент Леонід Кравчук.



Президент Володимир Зеленський підписав указ про скасування в Збройних силах України дисциплінарних батальйонів. Документ опублікований на сайті Офісу президента.



Указ про положення дисциплінарних батальйонів в ЗСУ в 1994 році підписав перший президент Леонід Кравчук. Документ визначав порядок і умови відбування покарання військовослужбовцями строкової служби, які були засуджені і направлені в дисциплінарний батальйон.