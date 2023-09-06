Зеленський відкрив 3-й саміт Кримської платформи за участю 63 країн у Києві

17:45 23 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський відкрив третій саміт Кримської платформи, що відбувся у Києві 23 серпня 2023 року. У саміті взяли участь представники 63 держав та міжнародних організацій, зокрема з Європи, Азії, обох Америк та Африки.



Про це розповів президент Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті саміту.



У своєму виступі Зеленський заявив, що окупація Криму є злочином проти міжнародного права та проти людей. Він також зазначив, що з кожним роком зростає глобальна згода, що окупацію Криму необхідно припинити.



Президент також нагадав, що восени заплановано парламентський саміт Кримської платформи. Він наголосив, що основне завдання Кримської платформи – підготовка деокупації півострова.