Зеленський визначився з керівником Центру протидії дезінформації

17:00 02 квітень Київ, Україна

Сьогодні на посаду керівника Центру протидії дезінформації призначена випускниця Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Поліна Лисенко.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко зазначила, що цей орган створений з метою протидії загрозам національній безпеці і національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами і кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.



"Центр повинен стати надійним щитом для громадян і держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни і спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання громадською думкою", - сказала вона.



У вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак представить роботу Центру представникам дипломатичних місій в Україні, а також експертам і громадським діячам у сфері медіа.



Поліна Лисенко в 2015 році закінчила магістратуру в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Кандидат юридичних наук. У 2013 - 2015 роках працювала молодшим юристом в приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України. До березня 2020 обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора. Також працювала керівником проєкту з розвитку судової гілки влади і міжнародного співробітництва Офісу простих рішень і результатів. Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію Офісу Генерального прокурора і ФБР. З вересня 2020 року - директорка Департаменту інформаційної політики та зв'язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".



Як повідомлялося, Зеленський анонсував швидкий запуск в Україні Центру протидії дезінформації, який в майбутньому стане міжнародним хабом протидії пропаганді.