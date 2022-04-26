Зеленський визначив обов'язки свого радника

17:44 26 липня Київ, Україна





Відповідний документ розміщений на сайті глави держави. Володимир Зеленський затвердив документ, яким визначається сфера діяльності, повноваження та завдання радника президента України.Відповідний документ розміщений на сайті глави держави.



"Затвердити Положення про Радника Президента України. Визнати таким, що втратив чинність, "Затвердити Положення про Радника Президента України. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 12 листопада 2014 року № 870 "Про Радника Президента України", - йдеться в документі.



Указ набирає чинності з дня його опублікування.



Згідно з Положенням, радник призначається на посаду і звільняється з посади президентом, підпорядковується безпосередньо главі держави.



Основні завдання радника - розробка і внесення в установленому порядку пропозицій щодо здійснення повноважень глави держави в певній сфері.



Відповідно до покладених завдань радник: аналізує політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, за результатами такого аналізу готує і подає пропозиції; здійснює моніторинг інформаційного простору України, готує пропозиції щодо забезпечення дотримання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації; здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їхнього удосконалення.



Радник залучається до: вивчення пропозицій, надання консультацій з питань стратегічного характеру щодо реалізації національних інтересів і збереження національних цінностей України; експертизи законів, що надійшли на підпис главі держави, проєктів законів України, які пропонуються для внесення президентом України на розгляд Верховної Ради України.



Він також здійснює аналіз актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій та підготовки пропозицій щодо приведення у відповідність з Конституцією та законами України, актами президента України або призупинення дії, скасування таких актів, рішень.



Радник опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення механізмів взаємодії президента України з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими об'єднаннями; готує матеріали до пресконференцій, виступів, зустрічей і поїздок; проєкти послань, доповідей та виступів президента України; пропозицій по проведенню заходів за участю президента; організовує і проводить семінари, конференції, круглі столи.



Радник виконує доручення керівника Офісу Президента України; здійснює моніторинг ситуації в регіонах, готує і вносить пропозиції щодо врегулювання проблемних питань; здійснює за дорученням президента інші функції.



Робота радника направляється президентом України.