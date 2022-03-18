Зеленський побоюється, що Байден з Путіним не будуть конкретно говорити про Україну

13:02 16 червня Київ, Україна

Сьогодні відбудеться зустріч двох світових лідерів - Байдена і Путіна, від яких багато в чому залежить доля України. Ось чому президент Володимир Зеленський відчуває природне занепокоєння. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю закордонним ЗМІ, текст якого публікує сайт Офісу Президента.

"Побоювання номер один - не буде конкретики. А від цього сильно залежить ситуація в Україні. Чому? Я вдячний всім нашим партнерам - європейським країнам, США, вони дійсно допомагають... Остаточне вирішення проблемних питань я завжди пов'язував на рівні, хто відповідальний і коли. Мені здається, цієї конкретики не буде. Це мої побоювання", - сказав Зеленський.

При цьому він упевнений, що Путін з Байденом не можуть домовитися про Україну без України.

"Гостре питання Донбасу - і вони будуть про це говорити. Вважаю, що нічого страшного в цьому немає. Але вирішувати за Україну - це неможливо. Упевнений, що це нереально. А те, що будуть говорити без нас, то це зрозуміло. Ми не запрошені на цю зустріч, тому, я вважаю, і не буде саме того конкретного результату. Якщо говорити відверто, то краще за українців ніхто не знає росіян. Краще росіян ніхто не знає Україну, тому ми чітко розуміємо, що домовленості про Україну без України між РФ і США не буде", - сказав президент.

Тим часом Путін вже вилетів до Женеви, а Байден прибув туди ще напередодні.