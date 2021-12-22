Зеленський схвалив закон "Про оборонних закупівлях"

20:37 12 серпень Київ, Україна

Президент України підписав закон "Про оборонних закупівлях", документ визначає порядок здійснення контролю, розподіл відповідальності та управління ресурсами.
 
У документі прописано поняття оборонних закупівель, Установлюються вимоги до діяльності (процесів). Ці вимоги в свою чергу потрібно застосовувати до конкретних товарів, робіт і послуг для забезпечення їх якості при виконанні держконтракту.

Цей документ будуть застосовувати за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів та послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення і робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень, визначених цим законом держзамовників. Закон чітко вказує, що держзамовник не може ділити предмет закупівлі на частини, щоб уникнути дії документа.
фото: укроборонпром
Однак воно при цьому не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - Агентство НАТО з підтримки і постачання, а також спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації , перелік яких визначений КМУ, а також через механізми Програми уряду США "Міжнародні військові продажу".

Варто відзначити, що взимку радник міністра оборони України Артур Переверзєв заявляв, що цей закон "покликаний системно знизити рівень секретності закупівель озброєння і військової техніки".