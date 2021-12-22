Зеленський схвалив закон "Про оборонних закупівлях"

20:37 12 серпень Київ, Україна

Президент України підписав закон "Про оборонних закупівлях", документ визначає порядок здійснення контролю, розподіл відповідальності та управління ресурсами.

У документі прописано поняття оборонних закупівель, Установлюються вимоги до діяльності (процесів). Ці вимоги в свою чергу потрібно застосовувати до конкретних товарів, робіт і послуг для забезпечення їх якості при виконанні держконтракту.





Цей документ будуть застосовувати за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів та послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення і робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень, визначених цим законом держзамовників. Закон чітко вказує, що держзамовник не може ділити предмет закупівлі на частини, щоб уникнути дії документа.

Однак воно при цьому не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - Агентство НАТО з підтримки і постачання, а також спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації , перелік яких визначений КМУ, а також через механізми Програми уряду США "Міжнародні військові продажу".



Варто відзначити, що взимку радник міністра оборони України Артур Переверзєв заявляв, що цей закон "покликаний системно знизити рівень секретності закупівель озброєння і військової техніки".