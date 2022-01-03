Зеленський схвалив стратегію розвитку Миколаївської області

19:07 21 серпень Київ, Україна

Перша серія уявлення Стратегій розвитку регіонів України завершилася візитом главою держави в Миколаївську область.

"Є проста і зрозуміла формула, за якою ми повинні рухатися в нашу спільну успішне майбутнє. Вона звучить так:« Успішний громадянин - це успішна громада, успішна громада - це успішний регіон, успішний регіон - це успішна Україна. Саме тому Україна - це ти ». Не просто красивий слоган «Україна - це ти». Це наш з вами покажчик на шляху до нової, конкурентоспроможної, сильною, а значить, багатою і щасливою Україні ", - сказав, вітаючи учасників зустрічі Володимир Зеленський.

Президент України згадав про те, що за минулі роки було багато написано різних стратегій, але всі вони не спиралися на сильні сторони того чи іншого регіону.

"Кожна з областей повинна розуміти свої переваги, свій потенціал, а найголовніше - розуміти, в чому її невід'ємний внесок у загальну перемогу, перемогу України. Я вважаю, що 25 регіонів України - це наш з вами Dream Team (з англ. "команда мрії"). Кожен в цій команді незмінний гравець, і, звичайно, Миколаївщина не є винятком. Ваша земля має потужний потенціал у багатьох сферах - сільське господарство, туризм, металургійна, машинобудівна і харчова галузі, культура, спорт і, звичайно, суднобудування. На туристичному логотипі вашого міста є прекрасний слоган - «Миколаїв - місто на хвилі». Я щиро бажаю вашому місту і вашої прекрасної області завжди бути на хвилі - на хвилі успіху, на хвилі позитиву і на хвилі перемог ", - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський провів інспекцію будівництва дороги автодороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, яку виконують в бетон залишився задоволений ходом робіт.

"Що стосується бетонки, то я не знаю, як порівнювати. Це найпотужніша дорога, капітальна і серйозна. Думаю, що буде стояти 50 років, так кажуть будівельники. Якщо що, то знайдемо їх через 50 років ", - сказав президент.

Також прозвучало, що в наступному році планують в 2,5 разів збільшити обсяг будівництва доріг в Миколаївській області.

"Ми бачимо інфраструктурні зміни на Миколаївщині, ми бачимо, що близько 200 кілометрів доріг на Миколаївщині в цьому році буде побудовано повністю. І ми вже бачимо, яке це якість. Це не просто латання дірок, а дійсно, буде зроблено. Чомусь політики звертають увагу на ті регіони, з яких вони приїхали, в яких вони живуть. Мені дуже приємно, що не за залишковим якимось принципом, Миколаївщина - одна з пріоритетних областей. Якщо амбітні плани і якість доріг буде виконано в цьому році, то це буде не просто амбітні плани, а ми побачимо результат, то в наступному році ми збільшимо. Я чув, у всякому разі, що ще в 2,5 рази можемо збільшити обсяг будівництва доріг на Миколаївщині ", - заявив Володимир Зеленський.

Після відвідин автодороги Н-14, відбулася презентація стратегії розвитку Миколаївської області, яку представив глава фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія. Він назвав її «стратегією конкретних справ».



У Стратегії дуже велику увагу приділено портам: за 5 років планується збільшення вантажоперевалки на 50%, при цьому Арахамія обіцяє у вересні проголосувати законопроект, який дозволить залишати частину портових зборів в місцевому бюджеті, що дасть 1 млрд.грн. в рік додатково. Також в 6 разів буде збільшена пропускна спроможність залізничної гілки в Корабельному районі Миколаєва, прийнятий закон про внутрішній водний транспорт. Крім цього, Арахамія обіцяв об'їзну дорогу в Корабельному районі, підземний тунель для фур, відстійники для вантажівок. На дорогах буде обладнана система автоматичного контролю для зважування вантажівок.



Також планують повернути колишню славу суднобудуванню, прийнявши певні законопроекти. Але і плани щодо завантаження підприємств є.





