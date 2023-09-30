Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій

Як відомо, у Києві проходить перший Міжнародний форум оборонних індустрій. Головною подією форуму стало оголошення Президентом України Володимиром Зеленським про створення Альянсу оборонних індустрій.
За словами глави держави, декларацію відкрито для приєднання, її вже підписали 13 компаній.
Президент поінформував, що було розроблено базову декларацію як основу альянсу, до якої можуть приєднатися виробники військової техніки та зброї з усього світу.
Як повідомлялося, Україна та США розроблять план спільного виробництва зброї, включаючи системи протиповітряної оборони.
Раніше глава Пентагону заявив, що Україна просить у партнерів ту зброю, яка вважає для себе необхідною, зокрема, ракети, втім військове керівництво США вважає, що найбільш потрібне належне забезпечення засобами протиповітряної оборони.
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