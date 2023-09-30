Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій

10:35 30 вересня Київ, Україна

Як відомо, у Києві проходить перший Міжнародний форум оборонних індустрій. Головною подією форуму стало оголошення Президентом України Володимиром Зеленським про створення Альянсу оборонних індустрій.

За словами глави держави, декларацію відкрито для приєднання, її вже підписали 13 компаній.

"На цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянс, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, захисту безпеки - і я говорю не лише про Україну, а про безпеку будь-якої нації у світі від будь-якої агресії", - зазначив Зеленський.

Президент поінформував, що було розроблено базову декларацію як основу альянсу, до якої можуть приєднатися виробники військової техніки та зброї з усього світу.

"Тим, як ми вистояли у війні, тим, як Україна переможе, ми даємо всім іншим у світі, хто цінує світ, успішну стратегію національної та колективної оборони, довготривалу стратегію. І зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найпотужніші оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Україна та США розроблять план спільного виробництва зброї, включаючи системи протиповітряної оборони.

Раніше глава Пентагону заявив, що Україна просить у партнерів ту зброю, яка вважає для себе необхідною, зокрема, ракети, втім військове керівництво США вважає, що найбільш потрібне належне забезпечення засобами протиповітряної оборони.