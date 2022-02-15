Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

Глава України підписав указ, згідно з яким 16 лютого стане Днем єднання. Про це він повідомив у відеозверненні до українців.
Указ оприлюднено на сайті глави держави. У ньому наголошується, що Зеленський підписав його "з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість".
Нагадаємо, що з осені 2021 року Росія стягує до кордонів України військовослужбовців та техніку. За даними розвідок, російський військовий контингент довкола України перевищує 100 тисяч.
На Заході побоюються, що таким чином Кремль планує повномасштабне вторгнення в Україну, яке може пройти до завершення зимової Олімпіади 20 лютого. Німецький тижневик Der Spiegel із посиланням на американські спецслужби пише, що воно може розпочатися вже 16 лютого.
РФ всі звинувачення у підготовці до нового наступу публічно заперечує.
Нагадаємо, що з осені 2021 року Росія стягує до кордонів України військовослужбовців та техніку. За даними розвідок, російський військовий контингент довкола України перевищує 100 тисяч.
На Заході побоюються, що таким чином Кремль планує повномасштабне вторгнення в Україну, яке може пройти до завершення зимової Олімпіади 20 лютого. Німецький тижневик Der Spiegel із посиланням на американські спецслужби пише, що воно може розпочатися вже 16 лютого.
РФ всі звинувачення у підготовці до нового наступу публічно заперечує.
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