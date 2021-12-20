Зеленський обговорил з Путіним питання звільнення кримських татар

14:59 07 серпень Київ, Україна

Президенти України і РФ провели переговори з питання звільнення 22 кримських татар, які утримуються на території окупованого Криму, відповідний список осіб переданий російській стороні.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час робочої поїздки Глави держави на Донбас.

"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи будуть остаточно узгоджені списки з обміну. Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати по обміну ", - підкреслив Андрій Єрмак.

Окремо він відзначив, що пройшли переговори з Путіним про звільнення кримських татар.

"Володимир Зеленський в останній розмові з Президентом РФ Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму", - сказано в повідомленні.

Так, за словами Єрмака, цей список уже переданий російській стороні.

"І ми очікуємо, що це питання теж буде вирішене", - зазначив Андрій Єрмак.

Крім того, керівник Офісу Президента нагадав, що Володимир Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують в Криму, сина якого, на жаль, знайшли мертвим.