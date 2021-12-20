Зеленський обговорил з Путіним питання звільнення кримських татар

Президенти України і РФ провели переговори з питання звільнення 22 кримських татар, які утримуються на території окупованого Криму, відповідний список осіб переданий російській стороні.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час робочої поїздки Глави держави на Донбас.
Окремо він відзначив, що пройшли переговори з Путіним про звільнення кримських татар.
Так, за словами Єрмака, цей список уже переданий російській стороні.
Крім того, керівник Офісу Президента нагадав, що Володимир Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують в Криму, сина якого, на жаль, знайшли мертвим.
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