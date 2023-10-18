Зеленський обговорив з президентом ПАР експорт зерна та "формулу миру"
10:30 18 жовтня Київ, Україна
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з південноафриканським колегою Сирилою Рамафосою, з яким обговорив експорт зерна та "формулу миру".
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.
"Запросив ПАР до участі у другому саміті Grain From Ukraine. Дуже важливо, що ПАР підтримує українську "формулу миру" і братиме участь у наступних раундах переговорів за формулою. Не менш важливо і те, що відносини України та ПАР відчутно нарощуються, перш за все на найвищому рівні", -
йдеться у повідомленні.
Глави держав обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та обговорили можливість евакуації громадян ПАР із зони конфлікту в регіоні.
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