Зеленський обговорив з президентом ПАР експорт зерна та "формулу миру"

10:30 18 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з південноафриканським колегою Сирилою Рамафосою, з яким обговорив експорт зерна та "формулу миру".

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

"Запросив ПАР до участі у другому саміті Grain From Ukraine. Дуже важливо, що ПАР підтримує українську "формулу миру" і братиме участь у наступних раундах переговорів за формулою. Не менш важливо і те, що відносини України та ПАР відчутно нарощуються, перш за все на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.

Глави держав обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та обговорили можливість евакуації громадян ПАР із зони конфлікту в регіоні.