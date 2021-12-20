Зеленський обговорив з президенткою Естонії Кальюлайд ключові питання пандемії, членства в ЄС і Кримської платформи

20:59 31 березень Київ, Україна

Бесіда Володимира Зеленського з президенткою Естонської Республіки Керсті Кальюлайд проходила в телефонному форматі. Основними темами для обговорення були питання протидії поширенню пандемії коронавірусу і забезпечення належної процедури вакцинації населення, яка зараз проходить і в Україні, і в Естонії.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави.



Президент України висловив вдячність за тверду підтримку Таллінном суверенітету і територіальної цілісності нашої країни, перш за все в контексті непостійного членства Естонії в Раді безпеки ООН в 2020-2021 роках.



Глава Української держави ознайомив Керсті Кальюлайд з ситуацією з безпекою на лінії розмежування на Донбасі і зазначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і кількості загиблих.



"Кількість порушень режиму тиші збільшилася, але ми працюємо над тим, щоб режим припинення вогню функціонував, так само як і в минулому році, коли обстрілів, поранень і смертей на Донбасі було в десятки разів менше", - підкреслив Володимир Зеленський.



Особливу увагу під час розмови було приділено пріоритетним крокам нашої держави в контексті подальшого поглиблення відносин з Європейським Союзом. Володимир Зеленський наголосив на незмінності стратегічної мети України щодо набуття повноправного членства в ЄС і висловив надію на активну підтримку з боку Естонії в реалізації цього амбіційного завдання.



Глава Української держави наголосив, що Україна формує широку коаліцію держав - членів ЄС, які підтримують європейську перспективу нашої країни.



"Розраховую, що Естонія як наш близький і надійний партнер зможе приєднатися до цієї важливої ініціативи", - зазначив Володимир Зеленський.



Президент України акцентував увагу на тому, що наша держава розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО, і зазначив, що саміт Альянсу в поточному році є дуже важливим в просуванні цього питання.



Керсті Кальюлайд підкреслила, що Естонія підтримує євроатлантичні прагнення України.



Президент України також підняв питання енергетичної безпеки, яка є складовою політики в цілому.



"Проєкт "Північний потік - 2" є загрозою для нашого регіону, викликом для Європейського континенту, перевіркою на здатність міжнародної спільноти консолідуватися для протидії намірам Росії монополізувати енергетичний ринок в Європі. Ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб не допустити завершення будівництва цього проєкту", - зазначив глава держави.



Володимир Зеленський нагадав, що в серпні 2021 року в рамках святкування 30-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться масштабний захід - інавгураційний саміт Кримської платформи, до участі в якому запрошені світові лідери, в тому числі президентка Естонії.



"Чекаємо вас на святкуванні 30-річчя незалежності України і на першому саміті Кримської платформи", - сказав Володимир Зеленський.