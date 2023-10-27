Зеленський обговорив із прем'єром Данії підтримку України

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен підтримку України, спільні кроки у регіональних та глобальних форматах та реалізацію української "формули миру".
Про це Зеленський повідомив у Телеграмі.
Президент подякував за нещодавній візит міністра оборони Данії до України та всієї допомоги, наданої цією країною, зокрема, за патронат, який Данія взяла над Миколаєвом.
Президент подякував за нещодавній візит міністра оборони Данії до України та всієї допомоги, наданої цією країною, зокрема, за патронат, який Данія взяла над Миколаєвом.
Зеленський подякував за організацію в Копенгагені першої зустрічі радників по "формулі миру" та за готовність Данії відправити свого представника на наступну зустріч на Мальті.
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