Зеленський обговорив із прем'єром Данії підтримку України

16:01 26 жовтня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен підтримку України, спільні кроки у регіональних та глобальних форматах та реалізацію української "формули миру".

Про це Зеленський повідомив у Телеграмі.



Президент подякував за нещодавній візит міністра оборони Данії до України та всієї допомоги, наданої цією країною, зокрема, за патронат, який Данія взяла над Миколаєвом.

"Констатували важливість подальшої довгострокової макроекономічної підтримки України. Узгодили майбутні спільні кроки у регіональних та глобальних форматах. Крім того, обговорили збереження єдності в Європі та реалізацію української "формули миру"", - сказав він.