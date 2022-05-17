Зеленський обговорив з Макроном постачання палива в Україну
22:13 17 травня Київ, Україна
Глава України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном оборонну підтримку та постачання палива в Україну.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Завершив тривалу та насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операції з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання щодо постачання палива в Україну", - зазначив він.
Президенти також розмовляли про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій ЄС та можливі шляхи експорту української аграрної продукції.
"Предметно обговорили розгляд нашої заявки на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС", - додав Зеленський.
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