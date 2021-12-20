Зеленський обговорив з Лукашенком питання екстрадиції вагнеровцев

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В ході телефонної розмови Володимир Зеленський обговорив з Лукашенком деталі і подальшу долю затриманих бойовиків ПВК "Вагнер" під Мінськом.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента в середу, 5 серпня.

Відзначається, що Володимир Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання.

"Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", - сказав український президент.

Крім того, було приділено увагу питанням підготовки до Третього форуму регіонів України і Білорусі восени поточного року.



Володимир Зеленський також висловив особисту подяку президенту Республіки Білорусь за надану в липні гуманітарну допомогу населенню західних регіонів України, які постраждали від повені.

"Цей жест справжньої дружби Білорусі в черговий раз підкреслює цінності партнерства між нашими країнами", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, затриманим в Білорусі бойовикам приватної військової компанії "Вагнер" закидають нібито змову з білоруськими опозиційними політиками Сергієм Тіхановском і Миколою Статкевичем. Нагадаємо, що в Білорусі вже скоро президентські вибори, і за версією Мінська, які прибули в республіку представники ПВК повинні були "дестабілізувати обстановку".



У свою чергу, Україна зажадала екстрадиції затриманих в Білорусі бойовиків. Всім громадянам України, затриманим в Білорусі 29 липня, оголошено підозру в участі в створенні терористичної організації, заявив Офіс генпрокурора України. Причому Україна наполягає на видачі усіх 28 затриманих, яким пред'явлені звинувачення. В СБУ стверджують, що зібрали достатньо доказів про військові злочини ПВК "Вагнер" на території ОРДЛО.