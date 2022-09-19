Зеленський обговорив із головою BlackRock можливості залучення інвестицій в Україну
11:44 19 вересня Київ, Україна
Президент України обговорив із головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком можливості залучення державних та приватних інвестицій в Україну.
Про це Зеленський написав у Telegram.
"Ми продемонстрували, що вміємо перемагати на полі бою. Ще одне важливе наше завдання – здобути перемогу в економіці. У ході бесіди з головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком обговорили можливості залучення державних та приватних інвестицій в Україну», – заявив президент України.
За його словами, Україна зацікавлена у приході світового капіталу, "завдяки якому будуть створені нові робочі місця та зростатиме економіка".
"Ми здатні та хочемо відновити нормальний інвестиційний клімат", - додав Зеленський.
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