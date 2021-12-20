Зеленський обговорив ряд законопроектів з резервістами ВСУ

20:34 22 липень Київ, Україна

Зеленський зустрівся з представниками резервістів Збройних сил України, де обговорив деякі законопроекти , що передбачають ряд пільг і соціальних гарантій для мобілізованих осіб.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента України.

Президент України Володимир Зеленський обговорив подані ним законодавчі ініціативи, що стосуються резервістів, під час зустрічі з представниками ради резервістів Збройних сил України. Про це 22 липня повідомила прес-служба Офісу президента.



Йдеться про проекти законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку і ведення військового обліку" і "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період", сказано в повідомленні.

"Перший документ, розроблений Міністерством оборони України, передбачає переформування військових комісаріатів в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до європейських підходів. Також законопроект пропонує ввести новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, яка передбачає можливість призову резервістів без оголошення мобілізації на термін до шести місяців ", - відзначили в офісі президента.

Проект закону пропонує поширити на резервістів соціальні гарантії, які діють для мобілізованих осіб; удосконалити питання формування військового резерву, а також створити військовий облік резервістів за допомогою автоматизованої системи "Оберіг" (Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних і резервістів).



За інформацією прес-служби, другий законопроект також був розроблений Міністерством оборони, він передбачає пільгове оподаткування фізичних осіб - підприємців у разі їх призову на військову службу за призовом осіб з числа резервістів. На весь час такої служби вони звільняються від нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.



Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що основною метою законодавчих змін є створення умов, коли бойовий і професійний досвід резервістів можна буде максимально використовувати



