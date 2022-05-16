Зеленський обговорив потреби України з директором МВФ

"Продовжив діалог із директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки України. МВФ – наш важливий партнер. Розраховуємо на подальшу плідну спільну роботу щодо підтримки фінансової стійкості", - написав Зеленський у Twitter.