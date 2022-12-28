Зеленський звернувся до Верховної Ради. Головні тези

17:09 28 грудня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський 28 грудня звернувся до Верховної Ради України. Він наголосив, що найголовніша мета України – відновити територіальну цілісність та звільнити всіх, хто в полоні росії.

Вказано, що під час виступу глави держави у парламенті перебували усі члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени сімей загиблих героїв.



При цьому виступ Зеленського відклали на півтори години через повітряну тривогу, яку в Києві сьогодні вже оголошували кілька разів.



Основні тези виступу президента України:

Україна йде до перемоги, про яку мріяли усі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Наразі є загальнонаціональна єдність, яка функціонуюча своя держава та підтримка світу.

Ми пройдемо цю зиму, російські "шахедні" удари не допоможуть.

Ми допомогли Заходу знайти себе знову і відчути, наскільки Захід переважає. Ніхто там не боїться росії. Саме Україна об'єднала ЄС.

З початку повномасштабного вторгнення відбулося 850 дипломатичних заходів, у яких президент брав особисту участь.

Український військово-промисловий комплекс буде одним із найпрогресивніших.

Потрібні нові гарантії безпеки, реформа наявних міжнародних організацій (мають гарантувати мир, але не здатні це зробити).

Єдність - це те, що ми маємо зараз зберегти.

Наша країна стане лідером у побудові "зеленої енергетики". Також слід розвивати власне атомне покоління.

Кількість терміналів Starlink доведемо до понад 30 тисяч найближчим часом.

Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг

Розвиватимемо відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки. 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine.

Бізнес – це теж захист України, податки – це теж безпека. На оборону за рік спрямовано понад 1,2 трлн грн. Потрібно пам'ятати, що це гроші, лише коштом внутрішніх податків і мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі.

Наявна податкова система не влаштовує тих, хто сплачує податки та хто їх збирає. Потрібно шукати консенсус для її покращення.

Має бути міжнародний трибунал над військовими злочинцями окупантів.

Відновлення України стане найбільшим економічним проєктом Європи. Відновлюватимемо "нормальність життя" на території Донбасу та Криму.

Мільйони наших людей за кордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх додому.

Має бути створена сучасна ветеранська політика та політика реабілітації.

Виступ президента тривав 52 хвилини. Його 41 раз переривали оплесками.