Зеленський звернувся до Верховної Ради. Головні тези

17:09 28 грудня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський 28 грудня звернувся до Верховної Ради України. Він наголосив, що найголовніша мета України – відновити територіальну цілісність та звільнити всіх, хто в полоні росії.
 
Вказано, що під час виступу глави держави у парламенті перебували усі члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени сімей загиблих героїв.

При цьому виступ Зеленського відклали на півтори години через повітряну тривогу, яку в Києві сьогодні вже оголошували кілька разів.

Основні тези виступу президента України:
  • Україна йде до перемоги, про яку мріяли усі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Наразі є загальнонаціональна єдність, яка функціонуюча своя держава та підтримка світу.
  • Ми пройдемо цю зиму, російські "шахедні" удари не допоможуть.
  • Ми допомогли Заходу знайти себе знову і відчути, наскільки Захід переважає. Ніхто там не боїться росії. Саме Україна об'єднала ЄС.
  • З початку повномасштабного вторгнення відбулося 850 дипломатичних заходів, у яких президент брав особисту участь.
  • Український військово-промисловий комплекс буде одним із найпрогресивніших.
  • Потрібні нові гарантії безпеки, реформа наявних міжнародних організацій (мають гарантувати мир, але не здатні це зробити).
  • Єдність - це те, що ми маємо зараз зберегти.
  • Наша країна стане лідером у побудові "зеленої енергетики". Також слід розвивати власне атомне покоління.
  • Кількість терміналів Starlink доведемо до понад 30 тисяч найближчим часом.
  • Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг
  • Розвиватимемо відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки. 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine.
  • Бізнес – це теж захист України, податки – це теж безпека. На оборону за рік спрямовано понад 1,2 трлн грн. Потрібно пам'ятати, що це гроші, лише коштом внутрішніх податків і мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі.
  • Наявна податкова система не влаштовує тих, хто сплачує податки та хто їх збирає. Потрібно шукати консенсус для її покращення.
  • Має бути міжнародний трибунал над військовими злочинцями окупантів.
  • Відновлення України стане найбільшим економічним проєктом Європи. Відновлюватимемо "нормальність життя" на території Донбасу та Криму.
  • Мільйони наших людей за кордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх додому.
  • Має бути створена сучасна ветеранська політика та політика реабілітації.
Виступ президента тривав 52 хвилини. Його 41 раз переривали оплесками.