Зеленський звернувся до своєї команди

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся через соцмережі до своєї команди з проханням не "відмовлятися від відповідальності", а постаратися встигнути проявити свою ефективність до майбутніх виборів.

"Тому прямо і жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє. У вас достатньо часу, щоб довести свою ефективність", - заявив глава держави.

Зеленський закликав членів своєї команди боротися за те, щоб отримати ще одну можливість обнулити старі "сірі еліти" на місцях.

"Це, звичайно, дуже важко. Тому що будь-яка радикальна зміна правил гри - це, перш за все, відповідальність. За себе і за свою команду. І це, безперечно, подолання важкого опору старих затятих корупціонерів на місцях, які буквально спресовані в міцні клани та регіональні мафії", - зазначив президент.

На його думку, сьогодні мова йде не тільки про вибори до органів місцевого самоврядування, а про можливість перезавантажити традиційні соціальні відносини в країні.

"Мова зараз про те, куди ми все-таки хочемо в підсумку дійти? І хочемо? Або вже зламалися на півдорозі? Але хіба справжні зміни можуть відбутися без виграшу, без перемоги, без віри в себе? Ось чому необхідно, щоб блищали очі. Щоб всупереч. Щоб всі навколо бачили бажання йти й боротися. По-іншому ніяк", - підкреслив президент.

Зеленський також визнав, що при владі виходить "не всі, не відразу і не швидко", а також "бувають помилки в людях, в кандидатах, в депутатах".

"Але сильним вважається не той, хто не помиляється, а той, хто ці помилки визнає і виправляє. Або ми живемо в ідеальному світі? А якщо ні, тоді швидко виправляємо помилки і рухаємося вперед", - резюмував глава держави.

Напередодні глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що "слугам народу" вигідніше програти на місцевих виборах.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Але як показують опитування, точну дату голосування знають лише 35% громадян.