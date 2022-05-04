Зеленський звернувся до Народних зборів Албанії

"Я прошу вас закрити порти для російських суден та обмежити приїзд російських туристів, тому що ви ніколи не можете знати, хто приїхав до вас. Може, вбивці, які були у Бучі, а може, кати Маріуполя, а може, хтось із тих, хто вже працює на підрив і вашої держави», – заявив Зеленський.