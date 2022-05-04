Президент Володимир Зеленський звернувся до Народних зборів Албанії.
Президент попросив, зокрема, обмежити в'їзд громадян рф і вхід російських кораблів до місцевих портів.
Про це повідомляє телемарафон UA разом.
Глава держави подякував владі та народу Албанії за підтримку України у війні. Він згадав про оборонну допомогу тамтешнього уряду, запровадження санкцій проти рф і прийом біженців.
Про це повідомляє телемарафон UA разом.
Глава держави подякував владі та народу Албанії за підтримку України у війні. Він згадав про оборонну допомогу тамтешнього уряду, запровадження санкцій проти рф і прийом біженців.
Президент також подякував Албанії за плідну співпрацю в рамках ООН. Він також сподівається на спільні зусилля щодо позбавлення фінансування рф в рамках міжнародних організацій.
До речі, президент Зеленський закликав ЄС повністю відмовитись від торгівлі з росією.
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