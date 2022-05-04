Зеленський звернувся до Народних зборів Албанії

15:05 03 травня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський звернувся до Народних зборів Албанії.

 
Президент попросив, зокрема, обмежити в'їзд громадян рф і вхід російських кораблів до місцевих портів.

Про це повідомляє телемарафон UA разом.

Глава держави подякував владі та народу Албанії за підтримку України у війні. Він згадав про оборонну допомогу тамтешнього уряду, запровадження санкцій проти рф і прийом біженців.
 
"Я прошу вас закрити порти для російських суден та обмежити приїзд російських туристів, тому що ви ніколи не можете знати, хто приїхав до вас. Може, вбивці, які були у Бучі, а може, кати Маріуполя, а може, хтось із тих, хто вже працює на підрив і вашої держави», – заявив Зеленський.

Президент також подякував Албанії за плідну співпрацю в рамках ООН. Він також сподівається на спільні зусилля щодо позбавлення фінансування рф в рамках міжнародних організацій.

До речі, президент Зеленський закликав ЄС повністю відмовитись від торгівлі з росією.