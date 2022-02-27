Зеленський звернувся до білорусів: доки ви спите, у нас стріляють. Відео

09:51 27 лютий Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський вранці 27 лютого звернувся до білорусів у зв'язку із війною, яку веде проти України Росія.



Повний текст звернення:



Ці мої слова будуть звернені до громадян Білорусі.



Сьогодні вас усіх кличуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати на референдумі. Це могло б бути звичайним політичним процесом. Але зараз точно не може бути нічого звичайного.



Наразі приймаються рішення зовсім іншого рівня.



Минула ніч в Україні була жорстокою. Знову обстріл. Знову бомбардування житлових кварталів, громадянської інфраструктури. На сьогодні немає жодного об'єкта в країні, який окупанти не вважали б для себе допустимою метою. Вони воюють проти всіх. Вони воюють проти всього живого – проти дитячих садків, проти житлових будинків та навіть проти машин швидкої допомоги. Вони застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, де немає і ніколи не було жодної військової інфраструктури.



Васильків, Київ, Чернігів, Суми, Харків та багато інших міст України виживають у таких умовах, які останній раз були на нашій та на вашій землі під час Другої світової війни.



Але у війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці. На жаль. З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети в Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються висадити в повітря все, що було збудовано за десятиліття – і, до речі, не лише нами, а й нашими батьками, нашими дідами.



І все це теж де-факто референдум для вас, білоруси. Ви вирішуєте, хто ви. Ви вирішуєте, ким бути. Як ви будете дивитися в очі своїм дітям, як ви будете дивитися в очі один одному, своїм сусідам. А ми – ваші сусіди. Ми, українці. Будьте Білоруссю, а не Росією! Цей вибір ви робите саме зараз. Саме сьогодні.



Зараз багато новин про можливі переговори України та Росії, які можуть закінчити цю війну та повернути мир усім нам. І у них часто згадують вашу столицю. Мінськ. Як майданчик для цих переговорів. Майданчик, який вибирали не ми. І, насправді, не ви. А обирало керівництво Росії. І знову зараз пропозиція зустрітися у вас.



Чотири дні тому саме з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, гелікоптери, техніка. Били по наших домівках, били по наших життях. Пішла важка техніка. І це страшне дежавю. Ви знаєте, Київ атакували о 4 ранку. У когось таке почуття гумору, як у 1941 році. А ви спали, браття білоруси. А ми прокинулися. Але ви й зараз спите. А ми з цього моменту вже не лягаємо. Тому що ми боремося. Боремося за свою країну. Боремося за свою волю. Бо маємо повне на це право.



Якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити у Мінську. У вашому місті. Коли ви були нейтральними, ми говорили у Мінську, ми багато разів зустрічалися. Так просто правильно. Так щиро. Саме так, по-сусідськи розмовляти нам. Зараз ви ще не зробили свій головний вибір. І він попереду, він повинен залежати лише від вас. Чи не від Росії, не від України, не від Америки, а від народу Білорусі.



Саме тому зараз ми говоримо – не Мінськ. Майданчиком можуть бути інші міста для зустрічі. Звичайно, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатись, ми хочемо закінчення війни! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це ми запропонували російській стороні. Та й будь-яке інше місто нам підходить у країні, з території якої не летять ракети. Лише так переговори можуть бути чесними. І можуть справді закінчити війну.



Щиро бажаю Білорусі знову стати тією доброю, безпечною Білоруссю, яку всі бачили ще недавно. Зробіть правильний вибір. Я впевнений, що це головний вибір вашого великого народу.



Нагадаємо, сьогодні у Білорусі відкрилися дільниці для голосування на референдумі щодо поправок до Конституції країни.



На референдум винесено одне питання: «Чи приймаєте ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?». Запропоновано відповіді «за» та «проти».



Зміни у Конституції країни президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував у 2020 році, ще перед початком протестів у країні через вибори. Після мітингів Лукашенко сказав, що готовий віддати іншим гілкам влади частину президентських повноважень. Поправки зменшать роль президента і обмежать кількість його термінів. Але колишньому главі держави дадуть недоторканність.