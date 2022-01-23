Зеленський про загострення на Донбасі та спроби переговорів з Путіним

13:30 08 вересень Київ, Україна

Як підсумував Володимир Зеленський, режим тиші в зоні ООС зберігався 42 дні до провокації з боку РФ, яка забрала життя українського військового, але реакція української влади була й була вона миттєвою.



«Ми реагуємо та відразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо із засобами масової інформації. Тому що наше завдання не захищати одну людину, а захищати 40 мільйонів нашої незалежної України», - сказав він під час робочої поїздки в Сумську область.



«Ми на рівні міністрів закордонних справ і не тільки зв'язувалися з Російською Федерацією, яка повинна тримати ці домовленості, які були на рівні ТКГ», - резюмував він.



6 вересня бойовики грубо порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Після другого обстрілу Збройні сили України відкрили вогонь.



Також 6 вересня на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль, в результаті чого двоє військових отримали поранення. Один з них помер.



Раніше ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін розпорядився з 7 вересня відкрити вогонь по українських позиціях біля селища Шуми. За його словами, Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо білоруського режиму припинення вогню. Українські військові спростовують звинувачення бойовиків. Вони заявили, що будуть відповідати на обстріли.



Після чого Пушилін переніс обстріл на 9 вересня.