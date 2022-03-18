Зеленський про зміни в складі Кабміну: Голови можуть полетіти

20:51 22 жовтня Київ, Україна

Сьогодні в своєму інтерв'ю відомим українським телеканалам Володимир Зеленський заявив, що незабаром Кабмін України очікують кадрові перестановки.

Відповідаючи на питання журналіста, чи реальні чутки про зміни в складі Кабміну, Зеленський сказав: "Голови можуть полетіти, це правда. Але я хочу сказати, що не через те, що у когось з депутатів погані відносини з тим чи іншим міністром. Я вважаю, що це непрофесійно, це дитинство, а не дуже серйозна, відповідальна робота депутата Верховної Ради. Тому це чутки. А щоб були чутки, які фундаментальні, то, дійсно, найближчим часом ми дивимося результат, разом з прем'єром".

Він підкреслив, що незабаром "когось може не бути".



"Найбільш слабкі будуть йти і приходити сильніші", - сказав президент.





