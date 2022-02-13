Зеленський про Кримську платформу і війну на Донбасі

14:57 20 травень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський під час своєї пресконференції заявив, що створення Кримської платформи - це серйозний виклик для всіх країн. А також оцінив шанси домовитися про завершення конфлікту на Донбасі.

"Створення Кримської платформи - це серйозний виклик для всіх країн, які приїдуть до нас, через ускладнення відносин з Російською Федерацією, завдяки створенню Кримської платформи. Росія дійсно дуже важко реагує і сприймає Кримську платформу", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Кримська платформа буде серйозним майданчиком по деокупації Криму.



Глава держави додав, що планується відкриття Офісу Кримської платформи.

"Це будуть професійні люди, від юристів до економістів, до фахівців гуманітарного напрямку, які щодня будуть займатися питаннями окупованого Криму та питаннями людей, які повинні отримувати гуманітарну допомогу, і тих, які знаходяться там в тюрмах - як Криму, так і РФ", - підкреслив президент.

Президент України оцінив шанси домовитися з російським президентом щодо конфлікту на Донбасі і заявив про необхідність врегулювання ситуації за президентства в РФ Володимира Путіна.

"У нас з вами немає шансу іншого. Ми повинні зупинити війну зараз, коли президент РФ - Путін, я дуже цього хочу, я в це вірю", - сказав він.

Також він заявив, що крім нормандського формату, для врегулювання ситуації на Донбасі повинна відбутися його зустріч з Путіним, а також залучені США.

"Я вважаю, що крім нормандського формату буде пряма розмова з президентом РФ, а крім прямої розмови з президентом РФ, я бачу ще формат залучення США в цю дискусію", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив повільне зменшення кількості військовослужбовців РФ на кордонах з Україною і на окупованих територіях.

"Ми бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військових РФ. Вони відходять дуже-дуже повільно. Ми поки що бачимо 3,5 тис. в Криму, і все. А всі решта, на жаль, на місці. Серйозна ситуація", - сказав він.

Президент допустив, що таке напруга буде зберігатися до закінчення навчань в РФ, "як мінімум до кінця вересня".



В ході пресконференції Зеленський заявив, що Офіси Президентів України і Росії почали обговорювати організацію зустрічі.