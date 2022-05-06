Зеленський про децентралізацію, гроші, можливості та розвиток

13:21 07 грудня Київ, Україна

Децентралізація на місцях призвела до збільшення бюджету місцевих рад в кілька разів, цим і пояснюється кількість суперечок і інтриг, які супроводжували місцеві вибори.



Про це глава держави повідомив в Telegram.

"Саме це і обумовлює настільки відчайдушну боротьбу за вплив в громадах майже по всій Україні. Таких емоцій, інтриг і зіткнень, як в місцевих радах протягом останніх тижнів, давно не було навіть в національному парламенті. Це і визначає один з головних викликів для всього нашого суспільства, про який важливо сказати саме сьогодні, в День місцевого самоврядування", - зазначив президент.

За словами Зеленського, децентралізація - це не просто про гроші, про розподіл можливостей, це перш за все про розвиток.

"Гроші, як і повноваження, можуть бути тільки інструментом, який застосовується в інтересах громади. Але очевидно, що точно не заради втілення в життя тієї чи іншої стратегії розвитку громад йде така боротьба на місцях. Ось чому завданням конструктивних сил в міських радах, центральній владі і суспільстві в цілому бачу стримування апетитів ділків, які розглядають міські бюджети і нові повноваження виключно як особисту годівницю або компенсатор втрачених можливостей на національному рівні", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, "час ділків пройшов".



Якщо деяким з них ще вдалося переграти інтереси суспільства, обдуривши частину виборців, то це зовсім не означає, що наступні п'ять років можуть бути для них часом особистого збагачення і "князювання", як це бувало раніше. Повинні продовжувати реформу децентралізації саме так, як вона і планувалася. Заради розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя людей", - додав глава держави.



Президент запросив усіх представників місцевої влади і нових політиків у громадах до дискусії про те, "як нам всім разом досягти такої якості життя в громадах по всій країні, щоб люди бачили: децентралізація - це успіх України".