Зеленський незадоволений роботою антикорупційних органів
12:38 20 жовтня Київ, Україна
Під час пленарного засідання ВР Володимир Зеленський заявив, що оцінює роботу антикорупційних органів України як незадовільну.
"Люди кажуть: весна прийшла. Де посадки? Вірите чи ні, але саме цим питанням і словами, які не можна говорити на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками шести правоохоронних органів", - заявив він під час щорічного послання до парламенту.
За словами глави держави, для роботи антикорупційних органів створені всі законодавчі, оперативні та матеріальні умови.
"А реального результату немає. Я не маю права втручатися в вашу роботу, але маю право дати їй оцінку. Моя оцінка - незадовільна. І я вірю - її можна і потрібно виправити. Я прошу народних депутатів зосередитися на Антикорупційній стратегії на найближчі чотири роки", - зазначив Зеленський.
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