Зеленський незадоволений роботою антикорупційних органів

12:38 20 жовтня Київ, Україна

Під час пленарного засідання ВР Володимир Зеленський заявив, що оцінює роботу антикорупційних органів України як незадовільну.

"Люди кажуть: весна прийшла. Де посадки? Вірите чи ні, але саме цим питанням і словами, які не можна говорити на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками шести правоохоронних органів", - заявив він під час щорічного послання до парламенту.

За словами глави держави, для роботи антикорупційних органів створені всі законодавчі, оперативні та матеріальні умови.