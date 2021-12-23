Зеленський не поїде до Мінська до стабілізації ситуації

Стало відомо, що Зеленський не поїде до Мінська до тих пір, поки в сусідній країні не стабілізується сітуація.В МЗС України розповіли про те, що відповіли на запрошення Олександра Лукашенко.

Нагадаємо! Раніше президент республіки Олександр Лукашенко направив українському лідерові запрошення відвідати Білорусь в жовтні

У МЗС України повідомили, що президент України Володимир Зеленський не планує візит до Білорусі до стабілізації ситуації з протестами в країні. Про це в п'ятницю заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко направив Зеленському запрошення відвідати республіку в жовтні

"Я думаю, що, поки ситуація в Білорусі не стабілізується, було б необачно оголошувати якісь візити. Зараз головне завдання - з мінімальними втратами стабілізувати ситуацію в Білорусі і налагодити діалог між білоруською владою та суспільством ", - сказав Кулеба в ефірі" Українського радіо ".

У свою чергу Зеленський заявив в п'ятницю, що для України важливо, щоб "білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід з суспільно-політичного конфлікту і щоб Білорусія надалі розвивалася, була демократичною, економічно сильною і незалежною державою". Ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства, - написав він у своєму офіційному Telegram-каналі. - Нам дійсно небайдуже, ми дійсно переживаємо за все, що відбувається в Білорусі ".