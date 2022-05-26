Зеленський не підтримав пропозицію колишнього держсека США погодитись із втратою частини території України

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні.

"До речі, у реальному 1938 році, коли сім'я пана Кісінджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він усе чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися із ними", - заявив Зеленський.