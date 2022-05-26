Зеленський не підтримав пропозицію колишнього держсека США погодитись із втратою частини території України
09:03 26 травня Київ, Україна
Володимир Зеленський дав відповідь колишньому держсекретарю США Генрі Кісінджеру на пропозицію погодитись із втратою частини територій за припинення війни.
Про це Зеленський заявив у своєму зверненні.
"Таке враження, що у пана Кісінджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що розмовляє з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", - сказав президент
України.
"До речі, у реальному 1938 році, коли сім'я пана Кісінджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він усе чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися із ними", - заявив Зеленський.
Він також згадав редакційну статтю New York Times, де Україні радили вдатися до важких компромісів.
"Можливо, у New York Times у 1938 теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж таки 2022 рік", - додав український президент.
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