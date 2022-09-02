Зеленський назвав військово-політичне завдання номер один

08:49 17 серпня Київ, Україна

Президент закликає українців робити все можливе, щоби ворог втомився від війни.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні до українців.

"І я хочу подякувати всім українцям, які допомагають нашим Збройним силам, нашій розвідці, нашим спецслужбам послаблювати армію окупантів. У цьому значна перевага України та першопричина нашої майбутньої перемоги – боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу. Це народна визвольна війна, це всеукраїнська боротьба за свободу та незалежність для нашої держави", - наголосив Зеленський.

"Україну захищають так чи інакше мільйони. Мільйони людей, які воюють на фронті, які борються за свої міста та села, в тому числі і в окупації, які зупиняли техніку окупантів, які інформували та інформують нашу розвідку та спецслужби, які протистоять окупантам у їхньому тилу, які забезпечують необхідне постачання для України та роботу всіх наших державних інститутів та економіки, які волонтерять, які борються за наші інтереси за кордоном, які воюють на інформаційній війні", - додав президент.

"І ми маємо зробити – і зробимо все, щоб зберегти цей всенародний фундамент оборони", - наголосив Зеленський.