Зеленський назвав військово-політичне завдання номер один

Президент закликає українців робити все можливе, щоби ворог втомився від війни.
Про це глава держави сказав у своєму зверненні до українців.
"І я хочу подякувати всім українцям, які допомагають нашим Збройним силам, нашій розвідці, нашим спецслужбам послаблювати армію окупантів. У цьому значна перевага України та першопричина нашої майбутньої перемоги – боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу. Це народна визвольна війна, це всеукраїнська боротьба за свободу та незалежність для нашої держави", - наголосив Зеленський.
"Україну захищають так чи інакше мільйони. Мільйони людей, які воюють на фронті, які борються за свої міста та села, в тому числі і в окупації, які зупиняли техніку окупантів, які інформували та інформують нашу розвідку та спецслужби, які протистоять окупантам у їхньому тилу, які забезпечують необхідне постачання для України та роботу всіх наших державних інститутів та економіки, які волонтерять, які борються за наші інтереси за кордоном, які воюють на інформаційній війні", - додав президент.
"І ми маємо зробити – і зробимо все, щоб зберегти цей всенародний фундамент оборони", - наголосив Зеленський.
"Щоб підтримка України у світі не зменшувалася і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави. Робіть все, як і робили, для України. І навіть більше, тому що керівництво росії розраховує, що українці, європейці та весь світ відчують втому від цієї війни. Ми ж маємо зробити все, щоб втомилися не ми та не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня росії має ставати все складніше воювати - це наше військово-політичне завдання номер один", - заявив президент.
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