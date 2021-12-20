Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького та Касмініна

Сьогодні Володимир Зеленський призначив Олександра Петришина та Оксану Грищук суддями Конституційного Суду.
Петришин та Грищук займуть місце звільнених раніше Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Це підтверджують укази глави держави №596/2021 та №597/2021, розміщені на сайті президента.
Присягу новоспечені судді приймуть у грудні, швидше за все, наступного тижня.
У серпні 2021 року низка громадських організацій закликала Зеленського не проводити зараз конкурс на суддів Конституційного Суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на «юридично відсутні» вакансії, щоб не посилювати таким чином конституційну кризу.
Поки що суддями Конституційного Суду за квотою президента є Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Управління державної охорони вже довгий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного Суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав низку указів.
Зокрема, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про усунення голови КСУ Тупицького з посади судді строком на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін усунення із 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.
У серпні 2021 року низка громадських організацій закликала Зеленського не проводити зараз конкурс на суддів Конституційного Суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на «юридично відсутні» вакансії, щоб не посилювати таким чином конституційну кризу.
Поки що суддями Конституційного Суду за квотою президента є Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Управління державної охорони вже довгий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного Суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав низку указів.
Зокрема, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про усунення голови КСУ Тупицького з посади судді строком на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін усунення із 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.
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