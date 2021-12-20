Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького та Касмініна

16:32 26 листопад Київ, Україна

Сьогодні Володимир Зеленський призначив Олександра Петришина та Оксану Грищук суддями Конституційного Суду.

Петришин та Грищук займуть місце звільнених раніше Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Це підтверджують укази глави держави №596/2021 та №597/2021, розміщені на сайті президента.