Зеленський призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки України - ним став Олександр Литвиненко

08:44 24 липня Київ, Україна

Вчора, 23 липня, замість попереднього глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Валерія Кондратюка був призначений Олександр Литвиненко.



Про це повідомляє пресслужба президента.



"Олександра Валерійовича ми всі знаємо, я особисто знаю його два роки. Багато працюємо в Раді національної безпеки і оборони. Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Дійсно з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він - досвідчений і шанований чоловік, професіонал з чудовою репутацією", - сказав Зеленський.



За його словами, Литвиненко добре розуміє завдання, які стоять перед зовнішньою розвідкою - "захист суверенітету, територіальної цілісності".



Олександр Литвиненко народився в 1972 році в Києві. Має кілька вищих освіт. Зокрема, в 2009 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство, а також в 2013 році - Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Великобританії.



Працював на різних посадах в СБУ та РНБО. Генерал-майор запасу. З серпня 2019 обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень. Він доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України".



Про призначення Литвиненка на посаду стало відомо в п'ятницю, 23 липня. Зеленський підписав указ про звільнення Литвиненка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, де він працював до цього. І окремим указом глава держави звільнив попереднього голову СЗР - Валерія Кондратюка.