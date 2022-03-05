Зеленський - НАТО: "Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні ви захистити свої країни"
08:53 05 березень Київ, Україна
Президент Володимир Зеленський заявив, що своєю відмовою від закриття неба над Україною НАТО дав "зелене світло" для подальшого бомбардування міст та селищ у нашій державі.
Президент наголосив: "Ми вважаємо, що країни-НАТО самі створили наратив, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО. Це самогіпноз слабких. Тих, хто не певен. Внутрішньо. Хоча може мати зброю в рази сильніше, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому засіданні?
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