Зеленський - НАТО: "Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні ви захистити свої країни"

Президент наголосив: "Ми вважаємо, що країни-НАТО самі створили наратив, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО. Це самогіпноз слабких. Тих, хто не певен. Внутрішньо. Хоча може мати зброю в рази сильніше, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому засіданні?