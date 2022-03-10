Зеленський: наш опір показав усім, що ми не здамося

12:26 09 березень Київ, Україна

У новому відеозверненні глава держави Володимир Зеленський резюмував опір української армії російським окупантам, який триває вже два тижні.

Росія вже завела на нашу територію майже всіх, кого збирали для вторгнення в Україну



У них – лише техніка. У нас до техніки ще народ. Ми воюватимемо, поки не повернемо свою землю



Ми вистояли та надихнули весь світ нашою рішучістю



Немає такого куточка на землі, де б не знали, з яким героїзмом український народ захищає власну землю



Наші військові та тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої техніки за рахунок багатьох трофеїв, які взяли на полі бою

Зеленський звернувся до російських солдатів: «Російські солдати! У вас ще є шанс вижити. Майже два тижні нашого опору показали вам, що ми не здамося»

Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви також будете відповідальні за катастрофу



Вчора нам нарешті вдалося організувати гуманітарний коридор: врятували 1600 студентів та 3,5 тисячі жителів міста