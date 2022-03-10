Зеленський: наш опір показав усім, що ми не здамося

У новому відеозверненні глава держави Володимир Зеленський резюмував опір української армії російським окупантам, який триває вже два тижні.
Росія вже завела на нашу територію майже всіх, кого збирали для вторгнення в Україну
У них – лише техніка. У нас до техніки ще народ. Ми воюватимемо, поки не повернемо свою землю
Ми вистояли та надихнули весь світ нашою рішучістю
Немає такого куточка на землі, де б не знали, з яким героїзмом український народ захищає власну землю
Наші військові та тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої техніки за рахунок багатьох трофеїв, які взяли на полі бою
У них – лише техніка. У нас до техніки ще народ. Ми воюватимемо, поки не повернемо свою землю
Ми вистояли та надихнули весь світ нашою рішучістю
Немає такого куточка на землі, де б не знали, з яким героїзмом український народ захищає власну землю
Наші військові та тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої техніки за рахунок багатьох трофеїв, які взяли на полі бою
Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви також будете відповідальні за катастрофу
Вчора нам нарешті вдалося організувати гуманітарний коридор: врятували 1600 студентів та 3,5 тисячі жителів міста
Вчора нам нарешті вдалося організувати гуманітарний коридор: врятували 1600 студентів та 3,5 тисячі жителів міста
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