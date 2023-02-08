Зеленський відвідає Великобританію - Сунак

11:37 08 лютого Київ, Україна

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію. Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами… З 2014 року Великобританія забезпечує важливу підготовку українських сил, дозволяючи їм захищати свою країну, захищати свій суверенітет і боротися за територію," - заявив Сунак.

За його словами, сьогодні буде оголошено про розширення підготовки українських військових: "від солдатів до морських піхотинців та пілотів винищувачів".

"Це також підкреслює нашу відданість не тільки наданню військової техніки в короткостроковій перспективі, а й довгострокове зобов'язання стояти пліч-о-пліч з Україною на довгі роки", - додав Сунак.

Стверджується, що сьогодні Зеленський зустрінеться із Сунаком та українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.



Крім того, сьогодні Лондон оголосить про нові санкції проти росії, спрямовані проти тих, хто допоміг володимиру путіну створити свій особистий статок, та компаній, які наживаються на кремлівській "військовій машині".



Зазначимо, що українська влада поки не дала жодних офіційних коментарів про можливий візит Володимира Зеленського до Великобританії.