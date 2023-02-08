Зеленський відвідає Великобританію - Сунак

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію. Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.
За його словами, сьогодні буде оголошено про розширення підготовки українських військових: "від солдатів до морських піхотинців та пілотів винищувачів".
Стверджується, що сьогодні Зеленський зустрінеться із Сунаком та українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.
Крім того, сьогодні Лондон оголосить про нові санкції проти росії, спрямовані проти тих, хто допоміг володимиру путіну створити свій особистий статок, та компаній, які наживаються на кремлівській "військовій машині".
Зазначимо, що українська влада поки не дала жодних офіційних коментарів про можливий візит Володимира Зеленського до Великобританії.
Крім того, сьогодні Лондон оголосить про нові санкції проти росії, спрямовані проти тих, хто допоміг володимиру путіну створити свій особистий статок, та компаній, які наживаються на кремлівській "військовій машині".
Зазначимо, що українська влада поки не дала жодних офіційних коментарів про можливий візит Володимира Зеленського до Великобританії.
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