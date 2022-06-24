Зеленський має намір звільнити голову СБУ

Через низку невдалих операцій та втрат на Херсонщині Івана Баканова можуть зняти з посади голови Служби безпеки України.
Про це повідомив Politico із посиланням на джерела.
За даними видання, через невдачі та втрати в Херсоні Баканов потрапив у немилість Зеленського.
Посилаючись на слова чотирьох чиновників, наближених до президента, та західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ, Politico пише, що Зеленський прагне "замінити Баканова кимось більш відповідним".
Баканов потрапив під шквал критики наближених до Зеленського людей після вторгнення росії в Україну 24 лютого, оскільки голова СБУ не зміг належним чином впоратися з новими викликами.
За даними видання, через невдачі та втрати в Херсоні Баканов потрапив у немилість Зеленського.
Посилаючись на слова чотирьох чиновників, наближених до президента, та західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ, Politico пише, що Зеленський прагне "замінити Баканова кимось більш відповідним".
Баканов потрапив під шквал критики наближених до Зеленського людей після вторгнення росії в Україну 24 лютого, оскільки голова СБУ не зміг належним чином впоратися з новими викликами.
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