Зеленський сподівається переконати Байдена дати Україні ATACMS цієї осені
14:48 11 вересня Київ, Україна
Президент України Володимир Зеленський сподівається переконати главу США Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення щодо передачі українським Силам оборони далекобійних систем ATACMS.
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії для телеканалу CNN.
"Я сподіваюся, я говоритиму з президентом США Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Якось він уже зробив це з HIMARS", – сказав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що це не перші його переговори на цю тему з Джо Байденом.
"Ми просуваємось. Сподіваюся, ми отримаємо їх (ATACMS - ред.) восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі. Саме тому вони мені дуже потрібні", - додав президент України.
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