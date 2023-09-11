Зеленський сподівається переконати Байдена дати Україні ATACMS цієї осені

14:48 11 вересня Київ, Україна





Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії для телеканалу CNN. Президент України Володимир Зеленський сподівається переконати главу США Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення щодо передачі українським Силам оборони далекобійних систем ATACMS Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії для телеканалу CNN.

"Я сподіваюся, я говоритиму з президентом США Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Якось він уже зробив це з HIMARS", – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що це не перші його переговори на цю тему з Джо Байденом.