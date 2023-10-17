Зеленський на засіданні Ставки обговорив ситуацію на фронті та міжнародну підтримку

17:11 17 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорив поточну ситуацію на фронті та підтримку міжнародних партнерів.



Про це повідомила пресслужба глави держави.



На засіданні було представлено важливі доповіді командувачів щодо ситуації на передовій. Президент висловив вдячність кожному воїну та військовій бригаді за їхню рішучість та зусилля у зміцненні оборони країни. Зеленський відзначив важливі напрямки на фронті, зокрема Авдіївку, Бахмутський напрямок, Мар'їнку, Шахтарський напрямок, Куп'янськ та Запорізький напрямок.



Президент також висловив подяку тим, хто ефективно знищує логістику та бази окупантів на території України. Зеленський відзначив досягнуті результати в цій галузі та подякував союзникам за надання ефективного озброєння відповідно до домовленостей.



Під час засідання було обговорено питання захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону та забезпечення безпеки портів та українського експорту.



Окрема увага була приділена міжнародній політиці та змінам у цій галузі. Чиновники та представники розвідки представили свої доповіді.



Завершуючи засідання, президент Зеленський наголосив на важливості єдності та рішучості України у відповідь на виклики та погрози. Він підкреслив, що, незважаючи на складнощі, відповіддю України є її сила та єдність, а також захист державних інтересів та допомога нужденним.