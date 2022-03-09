Зеленський: на зустрічі в МІ-6 говорили про фейкові новини

10:38 14 жовтень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з представниками Секретної розвідувальної служби в рамках його недавнього візиту до Великобританії обговорювалася проблема дезінформації та фейкових новин. Глава держави порадив вітчизняним ЗМІ ретельніше перевіряти інформацію, яку вони публікують.

«У нас була зустріч в офісі МІ-6. На жаль, не всю інформацію я можу озвучувати. Тобто це державні справи. Я прочитав про те, що пишуть про склад цієї зустрічі. По-перше, там був інший склад на цій зустрічі», - зазначив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ під час робочої поїздки до Одеси.

Також, за його словами, питання, яке, за версією деяких українських ЗМІ, нібито піднімалося на цій зустрічі, насправді взагалі не розглядалося.

«З усього обсягу питань з нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу і захист нашого суверенітету і територіальної цілісності. Деталі я не можу поширювати», - зазначив президент України.

Глава держави повідомив, що одна з тем, яка обговорювалася на зустрічі, стосувалася протидії дезінформації та фейковим новинам.

«Вони якраз сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами», - розповів глава держави.

Він підкреслив, що питання захисту свободи і захисту інформації дуже важливі для безпеки держави, тому актуальним є створення незалежних ЗМІ.



Володимир Зеленський висловив надію, що журналісти будуть берегти свій авторитет і, незважаючи на те, хто є власником того чи іншого ЗМІ, перевіряти інформацію.