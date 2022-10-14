Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорив плани деокупації

15:32 14 жовтня Київ, Україна

14 жовтня відбулася нарада Ставки Верховного Головнокомандувача на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, на якій розглянули низку актуальних військових питань.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили можливі дії агресора найближчим часом. Запланували наступні кроки щодо звільнення українських земель". Удосконалюємо схему безперебійного постачання боєприпасів нашому війську та продовжуємо готувати його до зимового періоду. Насамкінець обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань тергромад", - повідомив президент.

Також було заслухано доповіді головнокомандувача ЗСУ, керівника розвідки та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період.