Зеленський на саміті G20 на Балі закликав припинити руйнівну війну

09:20 15 листопада Київ, Україна

Український лідер на зустрічі G20 на Балі закликав зупинити руйнівну війну росії проти України. Про це у вівторок, 15 листопада, повідомляє AFP.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна має і може бути зупинена", - сказав Зеленський.

У своєму зверненні він також запропонував обмін полоненими з росією за формулою "всіх на всіх".



Раніше ЗМІ повідомляли, що представники більшості країн G20 зібралися в останні дні і погодилися з тим, що війна росії проти України має бути засуджена найрішучішим чином.