Зеленський на саміті G20 на Балі закликав припинити руйнівну війну

Український лідер на зустрічі G20 на Балі закликав зупинити руйнівну війну росії проти України. Про це у вівторок, 15 листопада, повідомляє AFP.
У своєму зверненні він також запропонував обмін полоненими з росією за формулою "всіх на всіх".
Раніше ЗМІ повідомляли, що представники більшості країн G20 зібралися в останні дні і погодилися з тим, що війна росії проти України має бути засуджена найрішучішим чином.
Раніше ЗМІ повідомляли, що представники більшості країн G20 зібралися в останні дні і погодилися з тим, що війна росії проти України має бути засуджена найрішучішим чином.
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