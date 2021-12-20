Зеленський на Донбасі: режим тиші дотримується, все під контролем

15:25 07 серпень Київ, Україна

Глава держави другий день з візитом на Донбасі, він вивчає обстановку і спілкується з військовими, щоб зрозуміти ситуацію.



Про це український гарант повідомив в ході брифінгу в Мар'їнці Донецької області в п'ятницю, 7 серпня.

"Проїхали більше 100 кілометрів уздовж контактної лінії. Їли з хлопцями, ночували. Хочу поспілкуватися, зрозуміти, як все контролюється ... Сьогодні будемо їздити до 8-ми або 9-ї вечора, потім вночі будемо повертатися до Києва. Я хочу ще приїхати - думаю, ще за два рази я об'їду всі важливі об'єкти. За два рази, я думаю, все 410 кілометрів лінії проїдемо ",. - повідомив Зеленський

Президент заявив, що ніхто нічого не збирається здавати. У нас сильна, потужна армія. Режим тиші на Донбасі дотримується Україна в повній мірі, а моральний дух військових при цьому на високому рівні.

"Хлопці дивуються, кажуть: раніше так не приїжджали, що не ночували. Ми вдруге приїжджаємо. Перший раз теж провели два дні в Золотому, ночували там ... Щоб зрозуміти все, що відбувається треба говорити з військовими, треба говорити з цивільними, треба з людьми є, жити, скажу відверто - іноді випити, щоб зовсім було все відверто. Я, в принципі, так і роблю. Ну, і можна переночувати теж ", - підкреслив Зеленський.