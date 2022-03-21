Зеленський: місцями передова просто завалена трупами російських солдатів
08:44 20 березня Київ, Україна
Головне із звернення Президента Володимира Зеленського:
- Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; Партія Шарія; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо"
- Швейцарія підтримала санкції проти Росії, застосовані Європейським Союзом. Також до них направлено прохання, щоб усі швейцарські компанії, які ще не залишили російський ринок, зробили це негайно. Щоб не віддавали жодного долара, франка чи євро, російській військовій машині на вбивства наших людей. Щоб усі винні у війні проти України не могли насолоджуватися життям у Швейцарії, нерухомістю у Швейцарії, банками у Швейцарії.
- Окремі підрозділи окупантів знищено на 80-90 відсотків. Подекуди передова просто завалена трупами російських солдатів.
- У суботу працювали вісім гуманітарних коридорів. Вдалося врятувати 6 тисяч 623 особи.
- Через обстріл окупантів не вдалося забрати людей із Бородянки Київської області. З Бервіці, Бучі, Богданівки евакуювали українців до Броварів. З Лисичанська, Попасної, Сєверодонецька та Рубіжного Луганської області забирали людей до Бахмута.
- Вдалося виїхати понад 4 тисячі маріупольців у Запоріжжі. На жаль, не вдалося доставити гуманітарний вантаж до Херсонської області. Російські війська заблокували рух нашої колони.
- Підписано указ про нагородження державними нагородами України ста шістдесяти одного захисника. З них 40 – посмертно. І указ про присвоєння звання Герой України 12 військовослужбовцям. 8 із них – посмертно. Також нагороджено бійців Корда.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі