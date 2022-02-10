Зеленський - лідер на майбутніх виборах

15:27 21 вересень Київ, Україна

Згідно з попередніми даними, за чинного президента України готові проголосувати понад 30%. Абсолютне лідерство серед кандидатів вказує, що якби вибори відбулися у вересні 2020 року, то Володимир Зеленський отримав би другий термін.

Крім того, планують голосувати:

18,9% - за Петра Порошенка,

13,3% - за Юрія Бойка,

9,8% - за Юлію Тимошенко,

6,8% - за Ігоря Смешка,

6% - за Олега Ляшка,

4,9% - за Анатолія Гриценка,

2,3% - за Олександра Вілкула,

за інших кандидатів - всього 6,1%

Дані КМІС свідчать про незначне зниження рейтингу Зеленського. У квітні його підтримували 42,6% респондентів, в кінці травня на початку червня - 37,6% виборців. Однак при цьому він є лідером серед всіх кандидатів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI з 12 по 16 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.